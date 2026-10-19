به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس گفت: در پی کشف مقادیر زیادی روغن خوراکی و حبوبات از انبار فروشگاهی در شهر فیروزآباد، پرونده تخلف احتکار تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

موسی رهبر افزود: پس از رسیدگی به پرونده، متخلف به پرداخت ۳۶ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم و کالا‌های مکشوفه با نرخ مصوب در بازار توزیع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۸۸ پرونده تخلف احتکار در شعب تعزیرات حکومتی فارس رسیدگی و متخلفان این پرونده‌ها در مجموع به پرداخت بیش از ۱۴۸ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند.