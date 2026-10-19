به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست خبری با همتای روس خود سرگئی لاوروف گفت: به جناب آقای لاوروف وزیر محترم امور خارجه فدراسیون روسیه و هیئت همراشان خوشامد می گویم. خوشحالیم که بار دیگر در تهران میزبان ایشان هستیم.



وزیر خارجه گفت: امروز دیداری بسیار مهم و ثمربخشی داشتیم. رابطه ایران و روسیه یک رابطه راهبردی است و بعد از اجرایی شدن موافقتنامه مشارکت راهبردی بین دو رئیس جمهور، رابطه ما ابعاد مهمتری به خود گرفته است. ما امروز در مورد مهم ترین موضوعات منطقه ای و بین المللی و همچنین موضوعات مورد علاقه در روابط دوجانبه گفتگوهای مفصلی داشتیم.

در روابط دوجابنه ما راهکارهای عملی برای گسترش روابط در حوزه های اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی را مورد بررسی قرار دادیم. خوشبختانه روابط دو کشور با روند خوبی در حال پیشرفت است و مانع جدی بر سر گسترش روابط وجود ندارد. مشورتهای مستمر در حوزه سیاسی با یکدیگر داریم.



عراقچی گفت : ما در مسائل منطقه ای هم همکاری های نزدیکی داریم. امروز در مورد غرب آسیا، خلیج فارس،قفقاز، اروپا، مذاکرات ایران و امریکا و موضوعات مربوط به اوکراین و.... تبادل نظر داشتیم.

دیدگاه مشترک ما و روسیه این است که مسائل منطقه راهکار نظامی ندارند . باید از طریق دیپلماسی و راهکارهای سیاسی دنبال شوند.در مورد فلسطین، لبنان و یمن هم صحبت کردیم. نسل کشی در فلسطین و توسعه طلبی خطرناک رژیم صهیونیستی باید متوقف شود.

ناامنی موجود در تنگه هرمز نتیجه مسنقیم تجاوز نظامی امریکا و رژیم صیونیستی علیه ایران است و همچنان به اشکال مختلف ادامه دارد.

وزیر خارجه تاکید کرد: ناامنی موجود در تنگه هرمز نتیجه مسنقیم تجاوز نظامی امریکا و رژیم صیونیستی علیه ایران است و همچنان به اشکال مختلف ادامه دارد.

نگرانی جدی در مورد ناامنی در دریای خزر از جمله حمله به کشتی های ایران و روسیه داریم. در مورد افعانستان و کاهش تنش بین کابل و اسلام آباد و مقابله با تهدیدات تروریستی اتفاق نظر داریم.

ما به همکاری خود در موضوعات بین المللی ادامه خواهیم داد که عمدتا در مقابله با یکجانبه گرایی ستیزه جویانه امریکا اتفاق نظر داریم .

سر گی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با آقای عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان گفت : دکتر پزشکیان می‌تواند روز‌های آینده به مسکو سفر کند سال گذشته، ۲۱ درصد رشد تجارت اقتصادی داشته‌ایم. ما برای مردم دوست ایران کمک بشردوستانه ارسال کردیم.

وزیر امور خارجه روسیه افزود : ما به مردم دوست ایران کمک بشردوستانه ارسال کردیم از جمله دارو و محصولات غذایی. اهداف مشترک ما و گفت‌و‌گو‌های منظم رهبران انجام می‌شود. دکتر پزشکیان می‌تواند روز‌های آینده به مسکو سفر کند. ما خیلی ارزنده می‌دانیم سطح همکاری‌های خودمان. گفت‌و‌گو‌ها و ارتباطات در سطح شرکت‌های خصوصی و دولتی است. سال گذشته، ۲۱ درصد رشد تجارت اقتصادی داشته‌ایم. با وجود شرایط سخت بین‌المللی، روسیه هیچ تمایلی به تجدیدنظر در توافقات سرمایه‌گذاری با ایران ندارد و فرآیند حضور نیرو‌های فنی در سایت نیروگاه اتمی بوشهر در حال استقرار مجدد است.علاوه بر چشم‌انداز‌های گسترده در حوزه تولید و انتقال نفت و گاز، تعاملات فرهنگی نیز دستخوش تحول مثبت شده و پس از چند دهه، بستر‌های همکاری فرهنگی میان دو کشور احیا و گسترش یافته است.

وی افزود : روسیه هیچ اشتیاقی برای تجدیدنظر برای توافقات خود با ایران ندارد علی‌رغم تحولات سخت، روسیه هیچ اشتیاقی برای تجدیدنظر برای توافقات خود با ایران ندارد و پرسنل ما در حال بازگشت به ایران هستند. بر پروژه رشت-آستارا کار می‌کنیم. روسیه بر پایبندی کامل به توافقات سرمایه‌گذاری و هسته‌ای با ایران تاکید دارد سطح تعاملات و همکاری‌های دو کشور از طریق فعالیت‌های کمیسیون مشترک و گفت‌و‌گو میان بخش‌های دولتی و خصوصی ارزشمند ارزیابی می‌شود؛ به‌طوری‌که شاخص‌های تجاری نشان‌دهنده رشد ۲۱ درصدی در سال گذشته و رشد بیش از ۱۰ درصدی در هشت‌ماه نخست سال جاری است. همچنین اجرای توافق‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برگزاری نشست‌های کمیته مشترک اقتصادی، بستر مناسبی برای توسعه مناسبات فراهم کرده است.