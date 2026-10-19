خیابان‌های پاریس همچنان صحنه دود، آتش و برخورد خشن پلیس با معترضان است؛ همان تصاویری که به روایت منتقدان، غرب تا دیروز آن را دفاع از آزادی می‌خواند، امروز با باتوم و گاز اشک‌آور پاسخ داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ خیابان‌های پاریس همچنان صحنه دود، آتش و برخورد خشن پلیس با معترضان است. تصاویری که به روایت منتقدان، پاریس و غرب تا دیروز با افتخار آنها را دفاع از آزادی می‌خواندند، امروز در برابر مطالبات داخلی خود با باتوم، گاز اشک‌آور، دستگیری و تیراندازی پاسخ داده می‌شود.

این در حالی است که برخورد دوگانه پاریس با اعتراض‌های داخلی، واکنش کاربران فضای مجازی را نیز برانگیخته است.

واکنش کاربران فضای مجازی به این رویکرد دوگانه، بخش دیگری از بازتاب‌های گسترده اعتراضات در فرانسه است.