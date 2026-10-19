به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد پیش‌بینی کرد دو هزار و ۷۰۰ تن انار از باغ‌های این شهرستان برداشت شود.

ایوب شکاری گفت: سطح زیر کشت انار در شهرستان حاجی‌آباد ۳۶۰ هکتار است که از این میزان، ۳۳۵ هکتار به باغ‌ها مثمر اختصاص دارد.

وی افزود: روستا‌های دهنو، خوشن‌آباد و سیرمند از مهم‌ترین مناطق تولید این محصول در شهرستان حاجی آباد هستند.

شکاری گفت: رباب، اشکفت، پوست سفید، گلوسرخ و انار شیرین از مهم‌ترین ارقام تولیدی شهرستان حاجی‌آباد به شمار می‌روند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد افزود: انار تولیدی شهرستان علاوه بر عرضه به بازار استان‌های همجوار، ظرفیت صادرات به کشور‌های حاشیه خلیج فارس را نیز دارد.

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وی گفت: تولید انار علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، در رونق فعالیت‌های باغداری، ایجاد اشتغال فصلی و افزایش درآمد بهره‌برداران بخش کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد نقش مؤثری دارد.