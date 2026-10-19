به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران در جمع رؤسای هیئات مذهبی شهرستان نور از اجرای دو طرح ملی با محوریت بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی استان خبر داد و گفت: هیئات مذهبی امروز علاوه بر رسالت دینی و فرهنگی خود، پرچمداران جهاد تبیین، امیدآفرینی، تقویت وحدت ملی و ترویج فرهنگ مقاومت در جامعه هستند.

دکتر محمدعلی باقری با تشریح برنامه‌های ملی و استانی این شورا، از پیشتازی مازندران در اجرای طرح‌های «هزار میدان، هزار راوی» و «خیمه‌داران مقاومت» خبر داد و بر نقش‌آفرینی مؤثر هیئات مذهبی در عرصه جهاد تبیین و صیانت از ارزش‌های اسلامی و انقلابی تأکید کرد.

وی با اشاره به آغاز طرح ملی «هزار میدان، هزار راوی» از سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) تا میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: هیئات مذهبی مازندران که بیش از ۲۳۰ شب سابقه میدان‌داری و حضور مؤثر در خیابان‌ها و اجتماعات مردمی را در کارنامه دارند، در قالب این طرح نیز مسئولیت روایتگری مجاهدت‌های رزمندگان، تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی و تقویت روحیه حمایت از نظام و ولایت را بر عهده گرفته‌اند.

باقری افزود: در مرحله نخست، بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی در سراسر استان در اجرای این طرح مشارکت دارند و مازندران با بهره‌گیری از ظرفیت عظیم تشکل‌های دینی و مردمی، توانسته است در زمره استان‌های پیشرو کشور قرار گیرد.

خیمه‌داران مقاومت؛ از نشر معارف اهل‌بیت (ع) تا میدان‌داری اجتماعی

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح ابعاد طرح ملی «خیمه‌داران مقاومت» گفت: این طرح در قالب «مجمع خادم‌الحسین» و با محوریت شورای هیئات مذهبی استان، در بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی در حال اجراست و مازندران از استان‌های پیشگام در گسترش این حرکت ملی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، نشر مبانی دین مبین اسلام، ترویج معارف قرآن کریم و سیره اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی و تحقق جهاد تبیین در بستر اجتماعات دینی و مردمی است.

باقری با تأکید بر اینکه رسالت هیئات مذهبی به برگزاری مناسبت‌های دینی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: امروز هیئت مذهبی باید در کنار اقامه شعائر دینی، کانون وحدت، هم‌افزایی، بصیرت‌افزایی و امیدآفرینی در جامعه باشد و با حضور آگاهانه در میدان‌های اجتماعی، نقش خود را در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی ایفا کند.

وی ادامه داد: هیئات مذهبی به‌عنوان پرچمداران فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت (ع)، ترویج فرهنگ مقاومت، دفاع از ولایت و حمایت از مقام معظم رهبری را در دستور کار خود قرار داده‌اند و این حضور مردمی، جلوه‌ای از پیوند عمیق ایمان، بصیرت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران در پایان تأکید کرد: ظرفیت ارزشمند هیئات مذهبی استان باید در مسیر تقویت وحدت و انسجام اجتماعی، نشر معارف دینی و تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی به کار گرفته شود تا مازندران همچنان در عرصه فعالیت‌های دینی، فرهنگی و انقلابی، الگویی اثرگذار در سطح کشور باشد.