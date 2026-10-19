پیکر مطهر شهید فاضل اخباری که در راه دفاع از امنیت و آرمان‌های انقلاب اسلامی در آذربایجان غربی به شهادت رسیده بود، در مراسمی باشکوه توسط مردم قدرشناس شهریار تشییع و در گلزار شهدای امامزاده اسماعیل (ع) به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهریار در خصوص این مراسم اظهار داشت: پیکر مطهر شهید فاضل اخباری پس از شهادت در آذربایجان غربی، با حضور گسترده مردم شهریار تشییع شد و در نهایت در گلزار شهدای امامزاده اسماعیل (ع) آرام گرفت.

وی افزود: این شهید بزرگوار ساکن شهرستان شهریار بود و از ایشان سه فرزند به یادگار مانده است.