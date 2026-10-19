معاون مدیرکل و مدیر امور حسابرسی مالیاتی میاندوآب از معرفی سه پروژه استانی نشان‌دار در سال جاری خبر داد و گفت: برای تکمیل این پروژه‌ها، ۲۹۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مصیب جلالت با اشاره به اجرای سومین سال طرح «نشان‌دار کردن مالیات» اظهار کرد: امسال، سه پروژه در حوزه‌های مدرسه‌سازی، توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی در شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق به‌عنوان پروژه‌های منتخب معرفی شده‌اند.

وی افزود: در چارچوب این طرح، مؤدیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب خود، بخشی از مالیات پرداختی‌شان را به تأمین اعتبار و تکمیل پروژه‌های تعیین‌شده اختصاص دهند؛ اقدامی که زمینه مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل طرح‌های عمرانی و خدماتی را فراهم می‌کند.

جلالت با اشاره به نخستین پروژه منتخب سال جاری گفت: تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی ۱۲ کلاسه «۲۲ بهمن» در میاندوآب، یکی از طرح‌های نشان‌دار این شهرستان است که تاکنون ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل آن، ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار در نظر گرفته شده است.

مدیر امور حسابرسی مالیاتی شهرستان میاندوآب، احداث خانه بهداشت مرادخانلو در شهرستان چهاربرج را دومین پروژه منتخب معرفی کرد و افزود: این طرح با ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی، برای تکمیل به ۶۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار نیاز دارد.

وی در ادامه، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی محور سرچم در شهرستان باروق را سومین پروژه نشان‌دار سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: این طرح به طول سه کیلومتر در حال اجراست و تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت عملیاتی داشته است. برای تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه نیز ۷۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

جلالت با تأکید بر نقش طرح نشان‌دار کردن مالیات در تسریع تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اظهار کرد: این طرح فرصتی فراهم کرده است تا مؤدیان مالیاتی با انتخاب محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات خود، در پیشبرد پروژه‌های مورد نیاز منطقه مشارکت کنند.

وی به برخی از پروژه‌های نشان‌دار شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: استادیوم پنج‌هزارنفری میاندوآب، احداث پایگاه سلامت قپچاق در چهاربرج، احداث مرکز خدمات جامع سلامت گل سلیمان‌آباد در باروق و تکمیل مجتمع اداری شهرستان چهاربرج از جمله طرح‌هایی هستند که اعتبار مورد نیاز آن‌ها در دو سال گذشته، با مشارکت مؤدیان مالیاتی به‌طور کامل تأمین شده است.