رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابرکوه از پیگیری روند مستندسازی و تکمیل پرونده ثبتی جلیقه سنتی ابرکوه با هدف ثبت ملی این اثر ارزشمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عباس قدیریان گفت: جلیقه سنتی ابرکوه با بهره‌گیری از هنر اصیل سیاهه دوزی و دوخت‌های ظریف و عناوین محلی «بیا و بروک» و «هزارپا» و با نقش‌های سنتی سرو و محراب آراسته شده است که نقش سرو، یادآور سرو کهن‌سال ابرکوه و نماد ماندگاری است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابرکوه افزود: احیای این پوشش سنتی با پژوهش و تلاش حامد اکرمی و هنر دست بانو عشرت سابقی ابرقویی، گامی در راستای پاسداشت میراث ناملموس فرهنگی، ترویج پوشاک محلی در زندگی امروز و حمایت از هنرمندان و استادکاران بومی است.

قدیریان تأکید کرد: مستندسازی و پیگیری ثبت ملی جلیقه سنتی ابرکوه توسط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابرکوه در راستای حفظ هویت فرهنگی شهرستان و انتقال هنر‌های اصیل بومی به نسل‌های آینده صورت می‌گیرد.