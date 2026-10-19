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در این مراسم پس از رژه تیمهای ورزشی از مقابل جایگاه چندین برنامه ورزشی و نمایشی توسط دانش آموزان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، المپیاد ورزشی درون مدرسهای دانش آموزان مدارس استان گیلان همزمان با سراسر کشور با حضور مشاور معاونت تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش، مسئولان استان گیلان و شهرستان صومعه سرا و دانش آموزان و اولیای آنان در سالن ورزش شهید عظیم صدیقی صومعه سرا آغاز شد.
دراین مراسم پس از رژه تیمهای ورزشی از مقابل جایگاه چندین برنامه ورزشی و نمایشی توسط دانش آموزان اجرا شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان در حاشیه این مراسم گفت: در نخستین روز از هفته تربیت بدنی و سلامت رویداد المپیادهای ورزشی درون مدارس سراسر استان گیلان با شعار هویت، کیفیت و عدالت به میزبانی شهر ستان صومعه سرا آغاز شد.
نرگس دستیار افزود: هدف از برگزاری این رویداد شناسایی استعدادهای دانشآموزان در مدارس و ایجاد شور و نشاط اجتماعی، دوستی، همیاری و رقابت سالم در سطح مدارس با اجرای مسابقات ورزشی است.