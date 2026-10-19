آغاز المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای دانش آموزان مدارس گیلان در صومعه‌سرا آغاز المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای دانش آموزان مدارس گیلان در صومعه‌سرا آغاز المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای دانش آموزان مدارس گیلان در صومعه‌سرا آغاز المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای دانش آموزان مدارس گیلان در صومعه‌سرا آغاز المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای دانش آموزان مدارس گیلان در صومعه‌سرا

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای دانش آموزان مدارس استان گیلان همزمان با سراسر کشور با حضور مشاور معاونت تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش، مسئولان استان گیلان و شهرستان صومعه سرا و دانش آموزان و اولیای آنان در سالن ورزش شهید عظیم صدیقی صومعه سرا آغاز شد.

دراین مراسم پس از رژه تیم‌های ورزشی از مقابل جایگاه چندین برنامه ورزشی و نمایشی توسط دانش آموزان اجرا شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان در حاشیه این مراسم گفت: در نخستین روز از هفته تربیت بدنی و سلامت رویداد المپیاد‌های ورزشی درون مدارس سراسر استان گیلان با شعار هویت، کیفیت و عدالت به میزبانی شهر ستان صومعه سرا آغاز شد.

نرگس دستیار افزود: هدف از برگزاری این رویداد شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزان در مدارس و ایجاد شور و نشاط اجتماعی، دوستی، همیاری و رقابت سالم در سطح مدارس با اجرای مسابقات ورزشی است.