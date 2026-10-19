به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش پرورش استان گفت: اجرای طرح مهارت‌آموزی ورزشی و شبکه ملی یادگیری منابع انسانی استان اصفهان در آیینی به میزبانی هنرستان تربیت‌بدنی شاهین‌شهر آغاز شد و ۱۵۰ هزار دانش‌آموز اصفهانی از ۴۱ مدیریت و منطقه آموزش و پرورش استان در این طرح شرکت می‌کنند.

علیرضا عابدی افزود: این طرح برای پایه هفتم تا نهم مدارس استان در رشته‌های والیبال، بسکتبال، هندبال و فوتسال در طول سال تحصیلی اجرا می‌شود و در پایان سال نیز پس از ارزیابی معلمان ورزش، به شرکت‌کنندگان گواهی صلاحیت حرفه‌ای و مهارتی اعطا خواهد شد.

وی ادامه داد: سهم شهرستان شاهین‌شهر برای شرکت در این مسابقات ۵۴ دبیرستان و حدود ۱۰ هزار دانش‌آموز است.

هر ساله از بیست و ششم مهر ماه تا دوم آبان نیز به نام هفته تربیت بدنی نام گذاری شده است؛ علت اصلی نامگذاری هفته تربیت بدنی و ورزش، آشنایی اقشار مختلف جامعه با اهمیت، فواید و اثرات ورزش در زندگی فردی و اجتماعی و همچنین توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش‌های همگانی است.