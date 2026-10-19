میادین فارس دیشب و در تجمعات شبانه آکنده از شور و شادی بود که بابت اهتزاز پرچم ایران در خاک آمریکای تروریست بر چهره مردم نقش برجسته بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، میادین فارس دیشب و در تجمعات شبانه آکنده از شور و شادی بود که بابت اهتزاز پرچم ایران در خاک آمریکای تروریست بر چهره مردم نقش برجسته بود.

جانفدایان وطن در این تجمعات تاکید کردند ملت ایران در همه زمینه‌ها میداندار هستند و پرچم ایران را بالا می‌برند؛ از ورزشکاران و کشتی گیران گرفته تا دانشمندان همه و همه برای اعتلای نام و پرچم ایران پای کار انقلاب و میهن اسلامیمان ایستاده‌اند.