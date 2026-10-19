به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا خرسندی اظهار کرد: در سه‌ماهه دوم سال جاری، ۲۱۲ مجوز قانونی تغییر کاربری به مساحت بیش از ۵۸ هکتار برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی صادر شد.

مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از نظارت بر ۸۸۹ مورد مجوز تغییر کاربری موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، به مساحتی حدود ۱۱۸ هکتار، در ۶ماهه نخست امسال خبر داد.

خرسندی اضافه کرد : همچنین در ۶ماهه نخست سال جاری، ۳۱۷ مورد تشخیص نوعیت اراضی زراعی و باغ‌ها در پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز انجام شده است.

وی افزود: در نیمه نخست امسال، بیش از ۱۲۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال از محل عواید (عوارض ماده دو قانون حفظ کاربری زراعی باغها ار بابت طرح‌های مشمول عوارض) مرتبط با تغییر کاربری اراضی کشاورزی وصول شد.

مدیر امور اراضی استان با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی زراعی و باغی افزود: صیانت از اراضی کشاورزی، علاوه بر حفظ ظرفیت تولید محصولات غذایی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، حفظ منابع پایه و حمایت از تولید پایدار دارد. ازاین‌ رو، نظارت مستمر بر اراضی کشاورزی و برخورد قانونی با تخلفات تغییر کاربری، از اولویت‌ های مدیریت امور اراضی استان است.

خرسندی همچنین از شهروندان و بهره‌برداران خواست پیش از هرگونه اقدام در اراضی کشاورزی، از ضوابط قانونی و مجوزهای موردنیاز مطلع شوند.

مدیر امور اراضی استان گفت: هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون دریافت مجوز قانونی ممنوع است و متقاضیان باید پیش از هرگونه اقدام، درخواست خود را از طریق مراجع قانونی مربوطه ارائه و مجوز لازم را دریافت کنند.

خرسندی تأکید کرد: حفظ اراضی کشاورزی، صیانت از تولید و امنیت غذایی آینده کشور است و همکاری مردم در رعایت قوانین و خودداری از تغییرکاربری‌های غیرمجاز، نقش مهمی در حفاظت از این سرمایه ملی دارد.