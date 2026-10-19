

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته نهم لیگ برتر فوتبال، امروز از ساعت ۱۷:۴۵ در ورزشگاه شهر قدس تیم فوتبال استقلال میزبان تیم فوتبال گل‌گهرسیرجان خواهد بود. ترکیب استقلال پیش از این مصاف نیز به شرح زیر مشخص شد.

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی، روزبه چشمی، جلال‌الدین ماشاریپوف، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان

ترکیب گل‌گهر به شرح زیر است:

محمدرضا اخباری، مجتبی نجاریان، احسان حسینی، علیرضا علیزاده، میلاد کر، عرفان معصومی، مجید علیاری، مهدی گودرزی، محمد علی‌نژاد، پدرام قاضی‌پور و لوی بن حسین