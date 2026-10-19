





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست گمرک پلدشت، اعلام کرد: در این مدت یک‌هزار و ۶۲۷ اظهارنامه صادراتی ثبت شد که تعداد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴۷ درصد و وزن کالاهای صادراتی ۱۷۱ درصد افزایش داشته است.



وحید طایفه حسینی، افزود: در بخش ترانزیت ورودی نیز ۱۳ هزار و ۴۹ اظهارنامه به وزن ۲۶۸ هزار و ۷۲۳ تن و ارزش بیش از یک میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار ثبت شد که به‌ترتیب از رشد ۳۸ درصدی تعداد اظهارنامه‌ها، ۵۰ درصدی وزن و ۲۹ درصدی ارزش حکایت دارد.



به گفته سرپرست گمرک پلدشت، درآمد این گمرک نیز ۸۹۱ درصد افزایش یافته و در این مدت به بیش از ۴۰ هزار دستگاه کامیون ورودی و خروجی خدمات ارائه شده است.



تکمیل دستگاه آشکارساز کامیونی، تجهیز گمرک به سگ‌های مواد‌یاب، ایجاد انبار در پسکرانه و فعالیت شبانه‌روزی مرز از برنامه‌های اعلام‌شده برای توسعه خدمات گمرک پلدشت است.