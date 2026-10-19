معاون میراث‌فرهنگی استان یزد: پرونده ۱۱ اثر از میراث ناملموس استان یزد، شامل آیین‌های سنتی، مهارت‌های بومی و شیوه‌های تهیه خوراک‌های محلی، برای طی مراحل قانونی و ثبت در فهرست آثار ملی کشور در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی گفت: میراث فرهنگی ناملموس، بخش ارزشمندی از هویت تاریخی و فرهنگی هر منطقه است که در قالب آیین‌ها، مهارت‌ها، سنت‌ها و دانش بومی، نسل به نسل منتقل شده و نقش مهمی در حفظ اصالت و هویت جوامع محلی ایفا می‌کند. معاون میراث‌فرهنگی استان یزد افزود: در همین راستا، پرونده ۱۱ اثر ارزشمند از میراث ناملموس استان یزد با هدف مستندسازی، صیانت و ثبت در فهرست آثار ملی کشور در دست اقدام قرار گرفته است. این آثار، جلوه‌هایی از فرهنگ، هنر، دانش بومی و سنت‌های ریشه‌دار مناطق مختلف استان یزد را به نمایش می‌گذارند.

فلاحتی با اشاره به اینکه آثار ناملموس استان یزد که در فرایند ثبت ملی قرارگرفته‌اند، عبارت‌اند از مهارت تولید صابون سنتی ابرکوه و فهرج، مهارت بافت جاروی بافقی، مهارت پخت کلو سهن، روش تهیه قورمه ندوشن، مراسم باغچه شهر احمدآباد اردکان، مهارت بافت قالی اسفند آبادی، آیین پخت کجوش در شب سیزدهم محرم در محله خانقاه میبد، آیین دوست دوست در شب بیست‌وهفتم ماه مبارک رمضان، روش پخت کلوچه ندوشن، مهارت تهیه خرما شکلاتی، شیوه پخت نان کیمه ندوشن، اظهار کرد: پیگیری ثبت ملی این آثار، گامی در مسیر شناسایی، مستندسازی و پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس استان یزد به شمار می‌رود؛ میراثی که بازتاب‌دهنده شیوه زندگی، خلاقیت، باور‌ها و تجربیات تاریخی مردم این سرزمین است.

به گفته او صیانت از این آیین‌ها و مهارت‌های بومی، علاوه بر کمک به انتقال سنت‌های اصیل به نسل‌های آینده، زمینه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تقویت گردشگری فرهنگی استان یزد را نیز فراهم می‌کند.