\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u061b\u00a0\u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u0647\u0627\u060c \u0627\u0647\u062a\u0632\u0627\u0632 \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc\u0650 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u060c \u0646\u0634\u0627\u0646 \u063a\u06cc\u0631\u062a \u0648 \u063a\u0631\u0648\u0631 \u06cc\u06a9 \u0645\u0644\u062a \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\n \n