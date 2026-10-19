با هدف مقابله با خشکسالی‌های پی‌درپی، کسری مخازن زیرزمینی و مدیریت یکپارچه مصرف، طرح جامع مدیریت منابع آب استان فارس در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تصویب و از سند راهبردی آن رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با هدف مقابله با خشکسالی‌های پی‌درپی، کسری مخازن زیرزمینی و مدیریت یکپارچه مصرف، طرح جامع مدیریت منابع آب استان فارس در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تصویب و از سند راهبردی آن رونمایی شد.

استاندار فارس گفت: این طرح می‌تواند الگویی موفق در حوزه مدیریت آب کشور باشد.