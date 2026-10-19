به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ فتح الله نصیریان با اشاره به برخورد ضربتی پلیس با تخلفات خطرناک رانندگی در گیلان گفت: این طرح با هدف ارتقای انضباط ترافیکی، کاهش تصادفات و پیشگیری از افزایش شدت صدمات ناشی از حوادث رانندگی اجرا می‌شود.

وی از رانندگان خواست با بستن کمربند ایمنی و خودداری از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، در حفظ جان خود و دیگر شهروندان مشارکت کنند.