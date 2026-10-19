سومین آیین تجلیل از باشگاههای برتر کشور
دفتر توسعه ورزش حرفهای و امور باشگاههای وزارت ورزش و جوانان، سومین مراسم تجلیل از باشگاههای برتر کشور را به میزبانی کمیته ملی المپیک برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مراسم تجلیل از باشگاههای برتر کشور با حضور جمعی از مدیرعاملان باشگاههای کشور، معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفهای و امور باشگاههای وزارت ورزش به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد.
در این مراسم از مدیران ۲۹ باشگاه کشور که در ورزش حرفهای تیمداری کردهاند، قدردانی شد.
اسامی باشگاهها به شرح زیر است.
چوگان: باشگاه ذوالجناح نیروی زمینی ارتش
کشتی: بانک شهر
تیراندازی، پهلوانی و زورخانهای و هندبال: باشگاه فولاد مبارکه
فوتبال: باشگاه فولاد خوزستان
نجات غریق و غواصی: باشگاه پیشگامان توسعه کیان
والیبال: باشگاه شهداب یزد
وزنه برداری: مناطق نفت خیز جنوب
تکواندو: پارس جنوبی بانوان
دو و میدانی، ورزشهای آبی: نفت تهرانسر کبدی: پیشگامان سولدوز
اسکی: جعبه یخ ایرانمال
کاراته: میهن آریو
قایقرانی: استقلال ایران
جودو: مس کرمان
بسکتبال: گلنور اصفهان
ووشو: دانشگاه آزاد اسلامی
هاکی: صدف طلایی
دوچرخه سواری: پتروشیمی تبریز
بدمینتون: ماشین کاژه صنعت
تنیس روی میز: پتروشیمی بندر امام
اسکواش: الماس کویر یزد
شمشیربازی: چادرملو اردکان
جانبازان و توان یابان: ذوب آهن
تنیس: باشگاه تنیس آران
گلف: باشگاه ملی حفاری اهواز
تیراندازی با کمان: باشگاه نفت امیدیه
آمادگی جسمانی: باشگاه توانگر
اسکیت: باشگاه منصف
بوکس: باشگاه رعد پدافند هوایی