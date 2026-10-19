سومین آیین تجلیل از باشگاه‌های برتر کشور

دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان، سومین مراسم تجلیل از باشگاه‌های برتر کشور را به میزبانی کمیته ملی المپیک برگزار کرد.