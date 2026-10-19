رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی گفت: براساس برنامه ابلاغی سال زراعی جاری، بیش از ۴۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان شامل ۳۱۲ هزار هکتار مزارع دیم و ۱۰۳ هزار هکتار اراضی آبی، زیر کشت این محصول راهبردی می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری، با اشاره به کارنامه موفق سال گذشته اظهار کرد: در سال زراعی گذشته تولید گندم استان با ثبت عملکردی مطلوب از مرز ۸۰۰ هزار تن گذشت و امسال نیز تمهیدات لازم برای تکرار این موفقیت در حوزه تامین نهاده‌ها و ناوگان مکانیزاسیون اندیشیده شده است.

وی با اشاره به پیشرفت عملیات زراعی تصریح کرد: تاکنون ۸۰ هزار هکتار از اراضی دیم و بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی آبی زیر کشت رفته است؛ ضمن اینکه نیمی از اراضی کشت‌شده تاکنون از بذور استاندارد بهره‌مند شده‌اند و سازمان جهاد کشاورزی آمادگی کامل دارد تا صددرصد بذور گواهی‌شده مورد نیاز کشاورزان را به منظور افزایش راندمان تولید و ارتقای مقاومت مزارع در برابر آفات و بیماری‌ها تأمین کند.

اصغری با معرفی ارقام اصلاح‌شده و سازگار با اقلیم منطقه افزود: برای کشت آبی، ارقام پربازده «پیشگام»، «سالار» و «میهن» و برای مزارع دیم ارقام مقاوم «صدرا» و «باران» در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: هرگونه تأخیر در زمان کشت، افت محسوس تناژ را در پی خواهد داشت، بنابراین به زارعان توصیه می‌شود با توجه به پیش‌بینی بارش‌های پاییزی و با همراهی کارشناسان ترویج، کشت مزارع خود را در مهلت طلایی تعیین‌شده تکمیل کنند.

وی از تقویت مکانیزاسیون مزارع خبر داد و گفت: امسال با پیوستن بیش از چهار هزار دستگاه و ادوات جدید به ناوگان تخصصی گندم، ضریب نفوذ مکانیزاسیون در این بخش از ۸۵ درصد فراتر رفته است که نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش افت و مدیریت بهینه زمان کاشت خواهد داشت.