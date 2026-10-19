به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امیر دریادار دوم سید مرتضی درخوران، فرمانده پایگاه نیروی دریایی بوشهر در آیین اربعین شهید ناوسروان تکاور سید مالک موسوی تبار در روستای تنگ‌گر بخش ممبی شهرستان بهمئی با تأکید بر اقتدار دفاعی ایران گفت: نیروهای مسلح با تکیه بر ایمان و توان رزمی، از امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند و اجازه تهدید آرامش مردم را نمی‌دهند.