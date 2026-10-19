نشست بررسی وضعیت انرژی استان، با محوریت تدابیر زمستانه و موانع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این جلسه اعلام شد بیش از ۸۰ درصد گاز مصرفی کردستان در زمستان به بخش خانگی اختصاص دارد.

نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از واحد‌های صنعتی و بیمارستان‌ها خواست برای جلوگیری از توقف تولید و خدمات، سوخت دوم را پیش از آغاز سرما ذخیره کنند.

نماینده شرکت توزیع برق نیز با اشاره به ظرفیت ۴۰ مگاواتی پروژه‌های خورشیدی، از توسعه مزارع و سهم اداری استان خبر داد.

در مقابل، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی سنندج، شرط آورده ۲۰ درصدی و قوانین دست و پاگیر ماده ۲۱ واگذاری اراضی را مهم‌ترین سد راه سرمایه‌گذاران شهرک‌های انرژی دانست.

تسهیل فرآیند واگذاری زمین و حذف موانع اداری، از مصوبات و مطالبات اصلی این نشست بود.