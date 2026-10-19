دکتر سیدمحمود هاشمی نایب‌رئیس کمیته فرادستگاهی و معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، شیوه‌نامه اجرایی کرسی‌های علمی رشته‌های علوم انسانی و معارف اسلامی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در راستای اجرایی‌سازی بسته‌های تحول در نظام آموزش و پژوهش و تحول نظام استادی و اهتمام ویژه دانشگاه آزاد اسلامی به ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو و جهت‌دهی به کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد، مناظره، نوآوری و ترویجی و ضرورت تقویت نقش و مسئولیت «کمیته‌های دستگاهی» در فرآیند‌های ساماندهی، ارزیابی، برگزاری و مستندسازی علمی، شیوه‌نامه اجرایی کرسی‌های علمی رشته‌های علوم انسانی و معارف اسلامی از سوی دکتر سیدمحمود هاشمی نایب‌رئیس کمیته فرادستگاهی و معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

شیوه‌نامه اجرایی کرسی‌های علمی با هدف ایجاد وحدت رویه در تمامی مراحلِ پیشنهاد، ارزیابی، تصویب، برگزاری و پیگیری نتایج کرسی‌های تخصصی و ترویجی در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی تدوین شده است.

دکتر هاشمی در ابلاغ خود تأکید کرده است که همه اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه علاوه بر مطالعه دقیق شیوه‌نامه، تمامی فعالیت‌های مرتبط را بر اساس ضوابط، دستورالعمل‌ها و فرم‌های مندرج در پیوست، تنظیم و اجرا کنند.

نایب‌رئیس کمیته فرادستگاهی دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ شیوه‌نامه تصریح کرده است که با توجه به فعال‌سازی سامانه تخصصی کرسی‌های علمی و پیرو اعلام دبیر هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره از تاریخ یکم آبان ۱۴۰۵ تمامی فرآیند‌های درخواست و ارسال مستندات کرسی‌ها منحصراً از طریق این سامانه به آدرس ((theo.iau.ir)) صورت پذیرد.

در ابلاغ شیوه‌نامه آمده است که همه اعضای هیئت علمی متقاضی ارائه کرسی و افراد اجرایی در کمیته دستگاهی ضرورت دارد نسبت به نام‌نویسی در سامانه تخصصی کرسی‌های علمی اقدام کنند و از ارسال مستندات به صورت فیزیکی یا روی لوح فشرده (CD) خودداری شود.