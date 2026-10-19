فرماندار باروق با اشاره به پیگیری طرح های عمرانی، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های درمانی و ارتباطی و تسهیل روند سرمایه‌گذاری در این شهرستان، بر ضرورت پاسخ‌گویی مدیران، رفع موانع اجرایی و پیگیری میدانی مطالبات مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مریم مسرت در جلسه شورای اداری شهرستان باروق با اشاره به اهمیت برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه مشارکت حداکثری مردم، رعایت بی‌طرفی از سوی مسئولان و صیانت از آرای مردم تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از امکانات و جایگاه اداری خود له یا علیه نامزدها استفاده نکنند و در چارچوب قانون، همکاری لازم را با ستاد انتخابات داشته باشند.

وی با اشاره به نقش شوراهای اسلامی در توسعه محلی و تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی را از مؤلفه‌های مهم اداره امور شهرستان دانست و از مردم برای مشارکت در انتخابات دعوت کرد.

فرماندار باروق با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران و ارتباط مستقیم با مردم افزود: محدودیت منابع نباید مانع پیگیری امور و ارائه خدمات شود و مدیران باید با حضور در روستاها، مطالبات مردم را از نزدیک بررسی و برای رفع مشکلات، به‌ویژه در مناطق دوردست، اقدام کنند.

مسرت با اشاره به پروژه‌های راه‌سازی و پل‌های روستایی شهرستان از سرگیری عملیات روکش آسفالت جاده سرچم خبرداد و درباره پل ارتباطی روستاهای زرنچی، مسجد و ینگجه نیز گفت: تولید و نصب قطعات بتنی باکس این پل در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود پروژه طی یک سال آینده به پایان برسد.

فرماندار باروق همچنین از پیگیری بازسازی پل روستای باش‌آچیق خبر داد و افزود: پس از بازدید میدانی و برآورد هزینه از سوی پیمانکار، عملیات بازسازی این پل به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان گفت: سایت اینترنت همراه روستای قِطار با همکاری اپراتور همراه اول راه‌اندازی شده است.

فرماندار باروق همچنین از توافق برای راه‌اندازی باجه بانک ملی در شهرستان خبر داد و از مردم، بازاریان، کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه معدن خواست بخشی از سپرده‌ها و حساب‌های خود را در بانک ملی و پست‌بانک شهرستان متمرکز کنند تا به تقویت منابع بانکی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی منطقه کمک شود.

وی با اشاره به نیاز شهرستان به توسعه زیرساخت‌های درمانی گفت: پیگیری اخذ مجوز اجرای طرح پیش‌بیمارستانی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان در دستور کار قرار دارد.

مسرت همچنین با اشاره به ارائه خدمات ثبت احوال در باروق پس از سال‌ها انتظار، گفت: نخستین شماره ملی با پیش‌شماره اختصاصی ۸۰۵ در شهرستان صادر شده و اکنون سایر خدمات این حوزه نیز در دسترس شهروندان قرار دارد.

فرماندار باروق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای سرشماری ثبتی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و شهروندان در ارائه اطلاعات صحیح و مورد نیاز این طرح شد.

وی بر ضرورت پیگیری مصوبات، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و خواستار پاسخ‌گویی مدیران در قبال مطالبات مردم و مشکلات شهرستان شد.