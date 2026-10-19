پخش زنده
امروز: -
وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج در شعب بانکهای ایلام بررسی شد؛ برخی متقاضیان از روند یک تا دو سال اخیر گلایه کردند و از سرعتگیری پرداخت در دو ماه اخیر خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج در شعب بانکهای مختلف استان ایلام بررسی شد و برخی شهروندان از وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج در یک تا دو سال اخیر گلایه داشتند و خواستار تسریع در روند پرداخت شدند.
برخی متقاضیان اعلام کردند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در دو ماه اخیر سرعت بیشتری گرفته است.