مدیرکل پست استان فارس با اشاره به جایگاه راهبردی استان در مبادلات مرسولات، از آمادگی کامل شیراز برای استقرار تجهیزات پیشرفته سورتینگ و تبدیل شدن به مرکز تجمیع جنوب کشور به‌منظور کاهش مدت‌سیر مراسلات و پوشش منطقه‌ای چهار استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد راستی‌کردار، مدیرکل پست استان فارس با تأکید بر دگرگونی نقش شبکه پستی در دنیای امروز اظهار کرد: صنعت پست دیگر صرفاً یک سامانه نامه‌رسانی سنتی نیست، بلکه شریان اصلی زنجیره تأمین، پیشران تجارت الکترونیک و بستر زیربنایی تحقق حکمرانی داده‌مبنا در کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به زیرساخت‌ها و توان عملیاتی شبکه پستی استان افزود: هم‌اکنون یک‌هزار و ۵۷۵ نفر در قالب نیرو‌های رسمی، شرکتی، پیمانکاران حمل‌ونقل و متصدیان دفاتر پیشخوان شهری و ICT روستایی در استان فعال هستند. این خدمات از طریق ۷۶۶ درگاه دسترسی و با بهره‌گیری از ناوگانی متشکل از ۲۱۵ خودروی سبک، سنگین و موتورسیکلت در ۱۲۱ خط مبادله‌ای مویرگی به ۳۷ شهرستان و روستا‌های تابعه ارائه می‌شود.

مدیرکل پست استان فارس تراز ترافیکی استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۵ میلیون مرسوله از فارس صادر و قریب به ۳ میلیون مرسوله وارد استان شده است. در مجموع طی این مدت نزدیک به ۸ میلیون مرسوله پردازش و ارسال شده و مرسولات صادره تجاری و خرید‌های اینترنتی استان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۰ درصدی را ثبت کرده است.

راستی‌کردار طرح ملی نشانی استاندارد مکانی (G-NAF) را از کلان‌پروژه‌های اولویت‌دار دولت برشمرد و تصریح کرد: بانک اطلاعاتی استان مشتمل بر بیش از ۴ میلیون رکورد و ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار مکان است. در حال حاضر پیشرفت توسعه شهری این طرح در فارس ۸۵ درصد و توسعه روستایی ۴۴ درصد است که با رفع موانع پلاک‌کوبی و نقشه‌های پایه روستایی از طریق تفاهم‌نامه‌های استانی، شتاب بیشتری خواهد گرفت.

وی راه‌اندازی «هاب پستی جنوب کشور» در شیراز را حیاتی‌ترین برنامه راهبردی پست فارس خواند و اعلام کرد: بر اساس مصوبات هیئت‌مدیره شرکت ملی پست، شیراز به عنوان هاب پستی جنوب کشور و مرکزیت مبادلات و ترانزیت پستی استان‌های بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه‌وبویراحمد و فارس تعیین شده است.

راستی‌کردار همه تجهیزات هوشمند و دستگاه‌های سورتینگ نسل سه خریداری شده و به محض تحویل و تخلیه فضای فیزیکی مورد نظر، عملیات نصب و راه‌اندازی آغاز خواهد شد؛ طرحی که کاهش مدت‌سیر مراسلات و ایجاد بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی را به همراه دارد.

مدیرکل پست استان فارس همچنین با اشاره به طرح‌های نوین و فناورانه عنوان کرد: به‌کارگیری فناوری نویسه‌خوان نوری جهت پردازش خودکار آدرس‌ها، اتصال سامانه‌های رهگیری برخط با بارکد ۲۴ رقمی، پیگیری هوشمندسازی سامانه‌ها از جمله وب‌اپلیکیشن «پست من» و توسعه خدمات اختصاصی نظیر تخصیص کدپستی به سیاه‌چادر‌های عشایری و اطلس مکانی مدارس، از اقدامات راهبردی در راستای هوشمندسازی و توسعه عدالت ارتباطی است.