رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در پیامی به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از پیام تبریک وی به مناسبت پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک چین و ایران بر آمادگی پکن برای تقویت همکاری‌های پارلمانی و توسعه مناسبات دوجانبه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از ستاد راهبری تعاملات ایران و چین، «جائو له‌جی» رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین، در پاسخ به پیام تبریک محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه ایران در امور چین به مناسبت پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دوکشور از وی قدردانی کرد.

جائو له جی در این پیام با اشاره به پیشینه تاریخی دو کشور و روابط دوستانه میان مردم چین و ایران اظهار داشت: در طول ۵۵ سال از برقراری روابط دیپلماتیک، مناسبات دو کشور به‌صورت مستمر و سالم توسعه یافته و دوستی سنتی میان مردم دو کشور بیش از پیش تحکیم یافته است.

رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین همچنین با تأکید بر تمایل پکن برای همکاری با تهران، ابراز امیدواری کرد که دو طرف با بهره‌گیری از فرصت پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک، زمینه پیشرفت‌های جدید در مناسبات دوجانبه را فراهم کنند.

جائو له‌جی در بخش دیگری از این پیام، تعاملات و همکاری‌های پارلمانی را بخش جدایی‌ناپذیر روابط چین و ایران دانست و اعلام کرد که کنگره ملی خلق چین آمادگی دارد سطح همکاری‌های خود با مجلس ایران را به‌طور مستمر ارتقا دهد و برای پیشبرد و توسعه روابط دو کشور تلاش کند.

وی در پایان، برای رئیس مجلس شورای اسلامی ایران آرزوی سلامتی و موفقیت کرد و با تأکید بر استمرار دوستی میان دو ملت، ابراز امیدواری کرد که دوستی مردم چین و ایران جاودان بماند.