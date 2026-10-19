مدیرکل هواشناسی استان تهران از فعال شدن سامانه بارشی از سه‌شنبه تا چهارشنبه در استان خبر داد و گفت: این سامانه در ارتفاعات و مناطق کوهستانی با رگبار، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه است و در مناطق جنوبی و غربی خیزش خاک پیش‌بینی می‌شود؛ بر همین اساس هشدار سطح زرد صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید رضا خورشیدی گفت: تا روز چهارشنبه سامانه بارشی در استان تهران خواهیم داشت که این سامانه در ارتفاعات و مناطق کوهستانی همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

وی افزود: وزش باد نسبتا شدید تا شدید نیز در این مدت پیش بینی می‌شود که البته در مناطق جنوبی و غربی با خیزش خاک خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: به علت وزش باد و همچنین ورود سامانه بارشی هشدار سطح زرد صادر شده که از کوهنوردان، کشاورزان و عشایر می خواهیم از اطراق در ارتفاعات و مناطق کوهستانی خودداری کنند.

وی گفت: آسمان تهران در روز سه شنبه کمی ابری تا قسمتی ابری در ساعات عصرگاهی افزایش ابر و باد گاهی وزش باد شدید و بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود همچنین برای روز چهارشنبه نیز آسمان تهران کمی ابری تا قسمی ابری در ساعات عصرگاهی افزایش ابر و باد گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌ بینی می‌ شود.