به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیکر مطهر شهید سرواندپاسدارسینا احمدی، از رزمندگان گردان ادوات لشکر ۳ حمزه سیدالشهدا (ع)، امروز با حضور باشکوه مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور خوی، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا و همرزمان این شهید والامقام، در این شهرستان تشییع و به خاک سپرده شد.

مردم شهیدپرور خوی امروز در مراسم تشییع پیکر این شهید، با حضور در خیابان‌ها و سر دادن شعارهای انقلابی و حماسی، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

در این مراسم، پیکر مطهر شهید سینا احمدی با تشریفات نظامی از میدان شیخ نوایی تشییع شد و تشییع‌کنندگان با پیمودن مسیر بلوار شریخ نوایی تا میدان پرستار، پیکر این شهید را بر دوش خود همراهی کردند.

شهید سروان پاسدار سینا احمدی، از رزمندگان گردان ادوات لشکر ۳ حمزه سیدالشهدا (ع) و پاسدار رسمی، در جریان مأموریت و بر اثر سقوط خودروی سازمانی به دره در منطقه قندیل پیرانشهر به شهادت رسید.

پیکر این شهید والامقام پس از تشییعی باشکوه، در گلزار شهدای خوی و در جوار دیگر همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد تا آرامگاهش یادآور ایثار، فداکاری و وفاداری مدافعان امنیت و میهن باشد.

مردم خوی با حضور پرشور در این مراسم، بار دیگر نشان دادند که یاد و نام شهدا در حافظه تاریخی این دیار زنده است و راه و آرمان آنان همچنان چراغ هدایت نسل‌های آینده خواهد بود.