به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان از کشف بیش از هفت‌ونیم تن انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی در استان طی نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

سرهنگ سیروس نوروزی روز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خوزستان در استانداری افزود: این میزان کشفیات با وجود شرایط جنگی در نیمه نخست امسال به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در این مدت بیش از هفت هزار نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر، شامل قاچاقچیان و خرده‌فروشان، شناسایی و دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

جمع‌آوری یک‌هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر در خوزستان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان ادامه داد: در نیمه نخست امسال یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از معتادان متجاهر در سطح استان جمع‌آوری و پس از غربالگری به مراکز ماده ۱۵ و ماده ۱۶ معرفی شدند.

نوروزی با اشاره به محدودیت ظرفیت مراکز نگهداری معتادان متجاهر گفت: مرکز ماده ۱۶ استان پس از جنگ ۱۲ روزه به دلایل امنیتی تعطیل شد که با پیگیری مسئولان استانی و انتظامی، فعالیت آن دوباره از سر گرفته شد.

وی افزود: با وجود ازسرگیری فعالیت این مرکز، ظرفیت موجود پاسخگوی نیاز همه شهرستان‌های استان نیست و لازم است برای افزایش ظرفیت آن اقدام شود.

کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی جرائم با اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر

نوروزی با اشاره به تأثیر اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر بر کاهش جرائم بیان کرد: بر اساس تجربه و آمارهای موجود، اجرای این طرح‌ها می‌تواند میزان جرائم را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد که این موضوع به‌ویژه در زمینه سرقت‌های خرد قابل توجه است.

وی تأکید کرد: ساماندهی معتادان متجاهر و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است تا علاوه بر رسیدگی به وضعیت این افراد، زمینه کاهش جرائم در سطح استان نیز فراهم شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان همچنین بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی در شناسایی و جلوگیری از گسترش کشت خشخاش تأکید کرد و گفت: مقابله با این پدیده نباید به‌صورت جزیره‌ای انجام شود.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی، امور عشایر، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر نهادهای مرتبط باید در این زمینه همکاری و مشارکت فعال داشته باشند.

تأکید بر اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدرنوروزی

با اشاره به پیامدهای اعتیاد بر خانواده‌ها و جامعه گفت: مبارزه با مواد مخدر نباید تنها به اقدامات انتظامی و قضایی محدود شود، بلکه اجتماعی شدن این مبارزه و فرهنگ‌سازی عمومی نیز باید در اولویت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: توجه به خانواده‌ها، پیشگیری از گرایش نسل جوان به مصرف مواد مخدر و افزایش مشارکت عمومی در کنار اقدامات انتظامی و قضایی می‌تواند به کاهش مصرف مواد مخدر، جلوگیری از گسترش کشت خشخاش و ساماندهی معتادان متجاهر در خوزستان کمک کند.