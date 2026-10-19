وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با پیشنهاد استاندار آذربایجان‌غربی برای قرار گرفتن تپه و روستای حسنلو در اولویت برنامه‌های بعدی توسعه گردشگری استان موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در نشست شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر احیای آثار تاریخی استان پس از افتتاح بارگاه شمس تبریزی، پیشنهاد کرد حسنلو به‌عنوان برنامه بعدی در کانون توجه وزارتخانه قرار گیرد که با موافقت سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همراه شد.

سیدرضا صالحی‌امیری امروز در این جلسه با اشاره به تنوع قومی و دینی آذربایجان غربی، ایجاد همگرایی و انسجام میان گروه‌های مختلف اجتماعی را مسئولیتی دشوار، اما ضروری دانسته و افزود: آذربایجان‌غربی در برخی حوزه‌های توسعه‌ای عقب‌ماندگی‌هایی داشته که در دوره اخیر، اقداماتی برای جبران آن از جمله در زمینه احیای ظرفیت کارخانه‌ها، توسعه صنعت و کشاورزی و گسترش ارتباطات مرزی با کشور‌های همسایه انجام شده است.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت حضور فعال مدیران ارشد استان‌ها در عرصه فرهنگ، خاطرنشان کرد: پیگیری‌های استاندار آذربایجان غربی در روند تکمیل و افتتاح بارگاه شمس در خوی بسیار مؤثر بود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اینکه این طرح برای حدود دو دهه متوقف مانده بود، افزود: با پیگیری‌های انجام شده، طرح در مدت حدود شش ماه به مرحله تکمیل و افتتاح رسید و برای اجرای آن حدود ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شد.

صالحی‌امیری همچنین با بیان اینکه پیشبرد چنین طرح‌هایی مستلزم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است، اضافه کرد: فعال‌سازی رویداد‌های فرهنگی و تقویت حضور نخبگان و فرهیختگان در این عرصه ضروری است.

وی در پایان با اشاره به بازتاب رسانه‌ای افتتاح بارگاه شمس و حضور حدود ۴۰۰ چهره فرهنگی در این رویداد، افزود: گردهمایی این تعداد از نخبگان و فرهیختگان در یک جغرافیای مشخص، نشان‌دهنده ظرفیت یک اتفاق بزرگ فرهنگی است که با اتکا به جایگاه معنوی و عرفانی شمس تبریزی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت فرهنگی خوی و توسعه گردشگری عرفانی شود.

شایان ذکر است، پس از تکمیل و افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، نگاه‌ها به سوی یکی دیگر از گنجینه‌های تاریخی آذربایجان‌غربی، تپه و روستای حسنلو در شهرستان نقده دوخته شده است؛ منطقه‌ای با پیشینه تمدنی کهن و ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و گردشگری که می‌تواند فصل تازه‌ای از معرفی میراث فرهنگی استان را رقم بزند.

افتتاح بارگاه شمس تبریزی نشان داد که با هم‌افزایی مدیریتی و پیگیری مستمر می‌توان ظرفیت‌های مغفول‌مانده فرهنگی را دوباره به جریان توسعه بازگرداند و اکنون حسنلو، با پیشینه تمدنی و آثار شاخص خود می‌تواند در ادامه این مسیر، به یکی از محور‌های مهم توسعه گردشگری تاریخی و فرهنگی آذربایجان‌غربی تبدیل شود.