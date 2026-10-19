معاون وزیر ورزش گفت: با وجود شرایط دشوار کشور، تحریم‌ها و آسیب به زیرساخت‌های ورزشی، ورزشکاران ایران همچنان در میادین بین‌المللی افتخارآفرینی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در مراسم تجلیل از باشگاه‌های برتر کشور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت ورزش، اظهار داشت: ورزش یک کار اساسی و بسیار جدی است و باید در همه حوزه‌ها، از باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها تا هیئت‌های ورزشی و کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک، مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه توسعه ورزش نیازمند برنامه‌ریزی برای همه گروه‌های سنی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب است، افزود: تأکید بر ورزش نشان‌دهنده اهمیت این حوزه در جامعه و نقش‌آفرینی آن در عرصه‌های مختلف است.

اسبقیان با اشاره به شرایط دشوار پیش روی ورزش کشور و خسارت‌های واردشده به برخی اماکن ورزشی در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: آسیب به سالن‌های ورزشی، از جمله سالن‌های هندبال، بسکتبال و خانه کشتی، در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، فعالیت فدراسیون‌ها و برگزاری اردو‌های تیم‌های ملی را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به شهادت ورزشکاران و دانش‌آموزان ورزشکار، به‌ویژه دختران ژیمناست، افزود: این حوادث از اتفاقات تلخ جامعه ورزش است و چنین رخداد‌هایی بر خانواده بزرگ ورزش کشور تاثیر دارد.

وی با اشاره به حضور ورزشکاران ایرانی در رویداد‌های بین‌المللی، از جمله بازی‌های آسیایی ناگویا، بازی‌های کشور‌های اسلامی و رقابت‌های جوانان بحرین، گفت: با وجود مشکلات و شرایط دشوار، ورزشکاران ایران مسیر پیشرفت را ادامه داده‌اند و نتایج به‌دست‌آمده بیانگر ظرفیت و توانمندی ورزش کشور است.

اسبقیان با اشاره به عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، افزود: کاروان ورزشی ایران در این رقابت‌ها ۱۹ مدال طلا، ۱۸ مدال نقره و ۱۸ مدال برنز کسب کرد و در مجموع با ۵۵ مدال به کار خود پایان داد. همچنین پرچم جمهوری اسلامی ایران ۵۲ بار در این رقابت‌ها به اهتزاز درآمد.

معاون وزیر ورزش گفت: افزایش تعداد مدال‌های طلا از ۱۳ مدال در بازی‌های آسیایی هانگژو به ۱۹ مدال در ناگویا، نشان‌دهنده ارتقای عملکرد ورزش کشور در مقایسه با دوره قبل است.

وی با اشاره به موفقیت کشتی‌گیران ایرانی در رقابت‌های جهانی نیز افزود: حضور موفق ورزشکاران کشور در میادین بین‌المللی، به‌ویژه در شرایط دشوار، نشان می‌دهد که جامعه ورزش همچنان توانایی دستیابی به نتایج ارزشمند را دارد.

اسبقیان با اشاره به استقبال تماشاگران از کاروان ایران در مراسم رژه بازی‌های بین‌المللی، گفت: حضور منظم و مقتدرانه کاروان ایران و تشویق ورزشکاران کشور در ورزشگاه‌ها، فرصتی برای نمایش توانمندی‌های ورزش ایران در سطح جهانی است.

معاون وزیر ورزش بر ضرورت حمایت از ورزشکاران، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت برنامه‌ریزی فدراسیون‌ها و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور تیم‌های ملی در رقابت‌های بین‌المللی تأکید کرد.