محیط بانان پاسگاه حفاظتی دره انجیر اردکان، در جریان گشت‌زنی و پایش مناطق آزاد این شهرستان، یک شکارچی غیرمجاز را به همراه لاشه یک رأس قوچ وحشی دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی محیط زیست استان یزد، محیط بانان پاسگاه حفاظتی دره انجیر اردکان در جریان پایش مناطق آزاد این شهرستان و در محدوده کلوت خرانق اردکان، یک شکارچی غیرمجاز را که اقدام به شکار یک رأس قوچ وحشی کرده بود، دستگیر کردند.

در این عملیات، یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی، یک دستگاه دوربین فاصله‌یاب و ادوات شکار از جمله چاقو از متهم کشف و توقیف شد.

لاشه قوچ وحشی نیز ضبط و پس از تنظیم پرونده تخلف، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

اداره حفاظت محیط زیست از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، شکار غیرمجاز یا تخریب محیط زیست، موضوع را در اسرع وقت به مأموران محیط زیست اطلاع دهند.