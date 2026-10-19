دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا را تجلی ایمان، اراده و عزت ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا گفت: فتح مقتدرانه سکوی قهرمانی جهان توسط دلاورمردان تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال در خاک آمریکا، تجلی شکوهمند «حکمت، فتوت و عقلانیت ایرانی-اسلامی» در هماوردی با هژمونی غرب است.

وی افزود: این درخشش تاریخی نشان داد که پیوند ایمان و اراده پولادین جوان غیور این مرزوبوم، قادر است در کانون هماوردی‌ها، پرچم توحید و عزت ملی را برافرازد و نشاط و خودباوری تمدنی را برای امت اسلامی به ارمغان آورد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: این پیروزی غرورآفرین را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و ملت شریف ایران تبریک می‌گویم. همچنین از هدایت راهبردی و مؤثر وزیر محترم ورزش و جوانان جناب آقای دنیامالی، مدیریت جهادی و هویت‌بنیان برادر گرامی جناب آقای علیرضا دبیر در رأس فدراسیون کشتی، و همت مربیان دلسوز صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

وی ادامه داد: تلاشی هم‌افزا که الگوی شایسته‌ای از مدیریت مؤمنانه در ساحت ورزش قهرمانی را به منصه ظهور رساند. دوام توفیقات این قهرمانان را در مسیر اعتلای ایران اسلامی از درگاه حق مسألت دارم.