به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های ریلی، بازسازی خطوط فرسوده مسیر «کرمان ـ زرند» و رفع موانع حقوقی و تسریع در اجرای خط ریلی «سیرجان ـ کرمان» در دیدار معاونان استاندار کرمان با معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن کشور بررسی شد.

معاونان هماهنگی امور اقتصادی و امور عمرانی استاندار کرمان در دیدار با سیدمصطفی داودی، معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن کشور، مسائل حقوقی و موانع اجرایی خط ریلی «سیرجان ـ کرمان» و راهکار‌های تسریع در اجرای این پروژه را بررسی کردند.

در این دیدار، همچنین موضوع اصلاح، بازسازی و تعمیر خطوط فرسوده مسیر راه‌آهن «کرمان ـ زرند» و ظرفیت‌های جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های ریلی استان مورد پیگیری قرار گرفت؛ موضوعی که با هدف ارتقای شبکه حمل‌ونقل ریلی و بهره‌گیری از ظرفیت این مسیر در توسعه اقتصادی و گردشگری استان دنبال می‌شود.