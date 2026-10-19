



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این سند به امضای فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و مقصد خدایقولیف رئیس کل گمرک ترکمنستان رسید.



در چارچوب این سند؛ برنامه‌‌ریزی و برگزاری نشست تخصصی برای افزایش ظرفیت پذیرش روزانه کامیون‌ها در گذرگاه‌های مرزی مشترک سرخس با هدف تسهیل تردد، کاهش زمان انتظار و افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور، افزایش ظرفیت مبادلات ریلی در مرز سرخس و توسعه زیرساخت‌های مرزی و تسهیل تردد وسایل نقلیه در مرز لطف‌آباد با هدف رفع گلوگاه‌های ترافیکی و تسریع در عبور وسایل نقلیه در دستور کار گمرکات دو کشور قرار خواهد گرفت.