عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به سهم بیش از ۹۰ درصدی بخش خصوصی در این صنعت گفت: تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و فرسودگی ماشین‌آلات از مهم‌ترین چالش‌های واحد‌های نساجی است؛ با این حال، سرمایه‌گذاری در این بخش ادامه دارد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ علیمردان شیبانی، صنعت نساجی را از صنایع باسابقه کشور دانست و گفت: این صنعت به دلیل ارتباط مستقیم با نیاز‌های مصرفی جامعه، در تأمین محصولات مورد نیاز مردم نقش دارد.

شیبانی با اشاره به ظرفیت ارزش‌آفرینی صنعت نساجی افزود: تبدیل مواد اولیه به محصولات نهایی و اشتغال‌زایی از ویژگی‌های این صنعت است و توسعه فعالیت واحد‌های نساجی می‌تواند بر میزان تولید و اشتغال در این بخش تأثیر بگذارد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد صنعت نساجی کشور در اختیار بخش خصوصی است، اظهار کرد: فعالان این حوزه با وجود محدودیت‌های اقتصادی، فعالیت واحد‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در این صنعت را ادامه داده‌اند.

چالش‌های تأمین مواد اولیه و نقدینگی

شیبانی، تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و فرسودگی ماشین‌آلات را از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان صنعت نساجی عنوان کرد و گفت: واحد‌های تولیدی برای حفظ فعالیت خود به سرمایه در گردش کافی و تجهیزات متناسب با فناوری روز نیاز دارند.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از صنایع مختلف کشور افزود: صنعت نساجی و پوشاک متناسب با ظرفیت‌های خود از حمایت‌های مورد نیاز برخوردار نبوده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه، تسهیل تأمین مواد اولیه، بهبود دسترسی واحد‌های تولیدی به منابع مالی و نوسازی ماشین‌آلات را از نیاز‌های این صنعت برشمرد و بر ضرورت توجه به این موارد برای تداوم فعالیت بنگاه‌های نساجی تأکید کرد.