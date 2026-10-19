معاون طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس از تکمیل و تحویل مجموعه‌ای از تجهیزات و واحد‌های پالایشگاه فاز ۱۳ میدان مشترک پارس جنوبی با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی و استمرار تولید پایدار در آستانه ورود به فصول سرد سال خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، بابک زارع با اشاره به برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر برای تکمیل فعالیت‌های اجرایی طرح‌های ۳۵ماهه پارس جنوبی، اظهار کرد: در سال جاری بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اجرایی راه‌اندازی تجهیزات پالایشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی تکمیل و پس از راه‌اندازی به شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان بهره‌بردار نهایی تحویل شده است.

وی افزود: در همین راستا فعالیت‌های اجرایی ساخت و راه‌اندازی کمپرسور واحد نم‌زدایی گاز، کمپرسور واحد بازیابی اتان و پکیج‌های دی‌اکسیدکربن مربوط به سامانه اطفای حریق پالایشگاه تکمیل و به مجتمع گاز پارس جنوبی تحویل شده است.

معاون طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس در ادامه از تکمیل فعالیت‌های مربوط به ساخت و راه‌اندازی مخزن بوتان جنوبی و واحد پمپ بنزین پالایشگاه خبر داد و افزود: این تجهیزات نیز به بهره‌بردار تحویل شده‌اند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی کمپرسور واحد تثبیت میعانات گازی طی یک ماه آینده خبر داد.

در ادامه اقدامات انجام‌شده در پالایشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی، مهدی قربان، رئیس سایت خشکی طرح توسعه فاز ۱۳، از تکمیل عملیات ساخت و راه‌اندازی واحد بازیافت گوگرد در راستای بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی پالایشگاه خبر داد و اظهار کرد: ادامه مراحل راه‌اندازی بخش تصفیه گاز‌های باقیمانده (TGTU) و تکمیل فرایند تحویل و تحول آن به بهره‌بردار در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه تکمیل فعالیت‌های اجرایی در بخش خشکی این طرح گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تکمیل بخش‌های باقیمانده پالایشگاه خشکی فاز ۱۳ تا پایان آذر امسال در دستور کار قرار دارد.