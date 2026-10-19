مردم استان مرکزی با حضور در اجتماعات مردمی، بار دیگر حمایت خود را از ایران اسلامی و رهبری اعلام کردند و جلوه‌ای از وحدت، همدلی و ایستادگی در دفاع از عزت و اقتدار کشور به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم شهر‌ها و روستا‌های استان مرکزی با حضور در اجتماعات مردمی و در دست داشتن پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از ایران و رهبری اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات با سردادن شعار‌های ملی و انقلابی، بر حفظ وحدت و انسجام ملی، پاسداری از استقلال کشور و ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمنان تأکید کردند.

مردم دیار آفتاب همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ادامه راه آنان و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این اجتماعات، جلوه‌ای از همبستگی مردم استان مرکزی و حضور آنان در حمایت از ایران، رهبری و اقتدار ملی بود.