امور عشایری آبدانان با بازگشایی مسیل‌ها در ۱۸ منطقه و پایان بازگشایی ۴۷۰ کیلومتر راه عشایری، برای مقابله با سیلاب آماده شد.

آبدانان آماده مقابله با سیلاب /بازگشایی مسیل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های عشایری

آبدانان آماده مقابله با سیلاب /بازگشایی مسیل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های عشایری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «قدرت نوروزی» مدیر امور عشایری آبدانان، با اعلام بازگشایی مسیل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های عشایری در این شهرستان گفت: برای کاهش خطر سیلاب و جلوگیری از آسیب به عشایر، بازگشایی مسیل‌ها در ۱۸ منطقه روستایی و عشایری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: عملیات بازگشایی ۴۷۰ کیلومتر از راه‌های عشایری صعب‌العبور که از ماه‌های گذشته آغاز شده بود، به پایان رسیده است.

اقدامات امور عشایری آبدانان با هدف کاهش مخاطرات احتمالی و تسهیل دسترسی به مناطق عشایری انجام شده است.

بازگشایی مسیل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های عشایری، در راستای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از بارش‌ها و سیلاب در شهرستان آبدانان در حال پیگیری است.