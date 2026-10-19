استاندار یزد با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار، ساماندهی فرآیند توزیع کالا و کنترل قیمت‌ها، از تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار میوه و تره‌بار و کالا‌های اساسی در ۱۰ روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بابایی در نشست کارگروه تنظیم بازار استان یزد، بر لزوم تقویت نظارت بر بازار و ساماندهی فرآیند‌های توزیع کالا با هدف کنترل قیمت‌ها تأکید کرد.وی با اشاره به ضرورت بررسی مسائل و چالش‌های حوزه تنظیم بازار افزود: در قرارگاه نظارت بر بازار میوه و تره‌بار و کالا‌های اساسی، موضوعاتی از جمله اجرای ضوابط صدور فاکتور‌های الکترونیکی، راهکار‌های مقابله با نسیه‌فروشی و اجرای طرح‌های تنظیم بازار بررسی خواهد شد.

استاندار یزد همچنین خواستار تشکیل این قرارگاه در مدت ۱۰ روز آینده شد تا با بررسی مسائل موجود، زمینه تقویت نظارت بر بازار و ساماندهی عرضه و توزیع کالا‌های اساسی فراهم شود.