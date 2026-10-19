اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان
اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان یک تا ۶ آبان به میزبانی استان تهران شهرستان ملارد برگزار میشود.
اوزان ۴۷ و ۵۰ کیلوگرم: مهشید شوربانی (خراسان رضوی) فرشته کرمی (زنجان) آتنا علیزاده (گیلان) عسل عتابی (مازندران)
۵۵ کیلوگرم: مرضیه خندان خلیلی (مازندران) تینا فلاح (تهران)
۶۰ کیلوگرم: ام البنین محسنی ده یعقوبی (قم) سارا ساداتی (تهران)
۶۵ کیلوگرم: جمیله عرب جمالی (البرز)
۷۰ کیلوگرم: مبینا میرزاپور اصل (مازندران)
۷۵ کیلوگرم: سحر غنی زاده قرا (مازندران) رقیه اسدزاده (مازندران)
۷۵+ کیلوگرم: هانیه عاشوری (کرمانشاه) طیبه زینلی (یزد)
سرمربی: هدی نقیبی (مازندران)
یک مربی به معرفی استان مازندران
مربی و سرپرست مریم ملکی (تهران)