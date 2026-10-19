مدیرعامل گروه صنعتی کاوه از تولید ۶۵ درصد شیشه و ۷۵ درصد بلور کشور در استان مرکزی خبر داد و گفت: محصولات این صنعت علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به ۴۰ کشور در چهار قاره جهان صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ علیرضا عسگریان، مدیرعامل گروه صنعتی کاوه، با اشاره به جایگاه استان مرکزی در صنعت شیشه و بلور کشور گفت: از مجموع دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن شیشه تخت تولیدی کشور، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در استان مرکزی تولید می‌شود.

وی افزود: تولید ۶۵ درصد شیشه و ۷۵ درصد بلور کشور، استان مرکزی را به یکی از مهم‌ترین قطب‌های این صنعت در ایران تبدیل کرده است.

عسگریان با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی این صنعت گفت: فعالیت واحد‌های تولید شیشه و بلور در استان مرکزی زمینه اشتغال ۱۴ هزار نفر را فراهم کرده است.

مدیرعامل گروه صنعتی کاوه همچنین از حضور گسترده محصولات این صنعت در بازار‌های جهانی خبر داد و افزود: سالانه ۴۰ درصد تولیدات شیشه و بلور استان که مازاد بر نیاز داخلی است، به ۴۰ کشور در چهار قاره جهان صادر می‌شود.

صنعت شیشه و بلور استان مرکزی با برخورداری از ظرفیت بالای تولید، اشتغال‌زایی و صادرات، سهم مهمی در تأمین نیاز داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور ایفا می‌کند.