جشنواره فرهنگی هنری الوند دخت با هدف ترویج پوشاک ایرانی ـ اسلامی، گسترش زیست عفیفانه و حمایت از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک در استان همدان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی‌فقیه در استان همدان، در آیین رونمایی از پوستر و تیزر جشنواره با تأکید بر ضرورت توجه به سلیقه و نیاز‌های زنان در طراحی پوشاک گفت: راحتی، زیبایی، جذابیت و تناسب لباس با محیط اجتماعی و شغلی، از جمله عواملی است که در انتخاب پوشش از سوی بانوان مورد توجه قرار می‌گیرد؛ بنابراین، طراحی پوشاک ایرانی ـ اسلامی باید با در نظر گرفتن این نیاز‌ها انجام شود.



آیت‌الله شعبانی موثقی، با اشاره به نقش رسانه‌ها در شکل‌گیری مد و سلیقه عمومی افزود: برای اینکه طرح‌های ایرانی ـ اسلامی در جامعه مورد استقبال قرار گیرند، باید علاوه بر برخورداری از ویژگی‌های فرهنگی، از جذابیت و مقبولیت اجتماعی نیز برخوردار باشند.



نماینده ولی‌فقیه در استان همدان پیشنهاد کرد با برگزاری مسابقه‌های طراحی لباس، زمینه مشارکت دانش‌آموزان، دانشجویان و نسل جوان در تولید طرح‌های متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی فراهم شود.

آیت‌الله شعبانی موثقی همچنین بر ضرورت حفظ پوشاک محلی و قومی تأکید کرد و گفت: لباس‌های محلی هر منطقه بخشی از هویت فرهنگی آن به شمار می‌روند و نباید با تغییر سلیقه‌های رایج، این میراث فرهنگی به فراموشی سپرده شود.

مسئول جامعه زنان استان همدان با تشریح اهداف جشنواره فرهنگی‌هنری الوند دخت گفت: جشنواره ملی ایراند دخت از سال ۱۴۰۴ به سپاه‌های استانی ابلاغ شد و مقرر شد هر استان با توجه به بوم فرهنگی و نماد‌های خود، نامی متناسب برای این جشنواره انتخاب کند.

خانم رضیان افزود: استان همدان با الهام از قله استوار الوند و با توجه به نماد مقاومت و ایستادگی، نام الوند دخت را برای این جشنواره انتخاب کرده است.

وی ترویج پوشاک ایرانی ـ اسلامی و گسترش زیست عفیفانه را از اهداف اصلی جشنواره برشمرد و گفت: شناسایی و پرورش طراحان، ایجاد ارتباط میان طراحان و تولیدکنندگان، تأمین مواد اولیه، جریان‌سازی در فضای مجازی و تسهیل فروش محصولات از دیگر اهداف این رویداد است.

رضیان ادامه داد: شرکت‌کنندگان می‌توانند در بخش‌های مختلف جشنواره ثبت‌نام و آثار خود را تا ۳۰ آبان ارسال کنند. دبیرخانه جشنواره نیز در ساختمان عین‌القضات همدانی مستقر شده است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان نیز در این مراسم با اشاره به آغاز جشنواره الوند دخت هم‌زمان با میلاد حضرت زینب کبری (س) گفت: این جشنواره در چهار بخش دانش‌آموزی، دانشجویی، آزاد و خانه‌های مد و تولیدکنندگان پوشاک برگزار می‌شود.

سردار زارع کمالی افزود: آثار شرکت‌کنندگان در سه محور ارائه نمونه کار تولیدشده، طراحی لباس به‌صورت دستی یا دیجیتال و طراحی و دوخت مانتوی اداری متناسب با بوم فرهنگی استان همدان ارزیابی خواهد شد.

وی با تأکید بر استمرار فعالیت‌های این جشنواره گفت: فعالیت کارگروه‌های تخصصی پس از پایان رقابت‌ها نیز ادامه خواهد داشت و گزارش عملکرد آنها به‌صورت سالانه ارائه می‌شود.

وی هدف از این رویکرد را تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هویتی در حوزه پوشاک و بهره‌گیری از ظرفیت طراحان و تولیدکنندگان برای عرضه محصولات متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی عنوان کرد.