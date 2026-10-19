به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ کامران بخشی پور گفت: مأموران کلانتری ۱۱ رودبار هنگام گشتزنی در محور مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون دانگ فنگ مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۵۰۰ قطعه بوقلمون بدون مجوز کشف شد که ارزش آنها از سوی کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است. راننده به همراه محموله برای سیر مراحل قانونی در اختیار اداره جهاد کشاورزی قرار گرفت.