مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی وتوسعه در سال جاری، ۲۰ پرونده مطرح شد که از این تعداد، ۱۶ پرونده به تصویب رسید و چهار پیشنهاد برای بررسی بیشتر به جلسات کارشناسی ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی وتوسعه در سال جاری، ۲۰ پرونده مطرح شد که از این تعداد، ۱۶ پرونده به تصویب رسید و چهار پیشنهاد برای بررسی بیشتر به جلسات کارشناسی ارجاع شد.

وی افزود: اصلاح طرح جامع شهر فیرورق و طرح‌های تولید پروفیل آلومینیوم، نگهداری مواد غذایی در سردخانه، تولید دستگاه زباله‌سوز و ادوات کشاورزی از جمله موضوعات مهم مطرح‌شده در این جلسه بود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به برگزاری دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی در سال جاری اظهار کرد: در این جلسه نیز ۲۶ پرونده مطرح شد که تمامی آنها به تصویب رسید.

آرامون ادامه داد: این پرونده‌ها شامل طرح‌هایی در حوزه‌های مختلف از جمله مرغداری، پرورش ماهیان زینتی، تولید پروفیل آلومینیوم، دستگاه تصفیه هوا، اقامتگاه بوم‌گردی، مجتمع ورزشی، توسعه سردخانه، تولید خوراک آماده آبزیان، پرورش قارچ، تولید ادوات کشاورزی، گلاب و عرقیات گیاهی، حبوبات و غلات، پرورش گوسفند داشتی، تولید کشمش مرغ گوشتی در میاندوآب، پلاستیک سازی و باشگاه سوارکاری در مهاباد بود.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد مصوبات به حوزه کشاورزی و دامداری و ۴۰ درصد به بخش صنعت اختصاص داشت خاطرنشان کرد: سایر مصوبات نیز در حوزه خدمات قرار داشتند.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه بر ضرورت تسریع در پیگیری پرونده‌های مطرح‌شده در شورای برنامه‌ریزی استان تأکید کرد.