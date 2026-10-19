دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن با تاکید بر اینکه فعالیت‌های واقعی و میدانی حفظ قرآن هنوز آن‌گونه که باید به سمع و نظر مخاطبان نرسیده است، گفت: رسانه قطعا بال مهم حرکت ستاد حفظ خواهد بود.

محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به جلسات هم‌اندیشی با رسانه‌ها و هنرمندان، درباره محور‌های این جلسات اظهار داشت: مخاطب ما نسل جدیدی است که باید حافظ قرآن شود و حفظ قرآن برای سنین نوجوانی است؛ این گروه در فضایی خاص از لحاظ فرهنگی و ارتباطی قرار دارند و باید برایشان فکر کنیم، از کلیشه‌ها عبور کنیم و مسائل جدیدتری را مطرح کنیم.

وی افزود: بحث هماهنگی میان رسانه‌های مختلف بسیار مهم بود؛ همچنین استفاده از فرمت‌های مختلف برنامه‌سازی و اینکه گزاره‌های اصلی حفظ قرآن کشور برای مخاطب عام به شیوه‌های هنرمندانه‌ای که این گروه‌ها نسبت به آن اشراف و تخصص دارند، به سمع و نظر مخاطب برسد.

دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن با اشاره به جایگاه روشن رسانه‌های نوین و فضای مجازی در جهان امروز تصریح کرد: ما خیلی از فعالیت‌های واقعی و میدانی حفظ قرآن را هنوز خوب نتوانسته‌ایم حتی به سمع و نظر حافظان در کشور برسانیم؛ مثلا خیلی‌ها از آزمون‌های حفظ قرآن کشور اطلاع ندارند. این ضعفی است که قطعا رسانه می‌تواند آن را به‌طور مستمر پوشش دهد.

وی با مقایسه این موضوع با تجربه‌های موفق فرهنگی کشور گفت: اتفاقاتی مثل فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی یا پرهیز از خوردنی‌های مضر، کم‌کم از طریق رسانه با طرق مختلف مطرح شد و در فرهنگ عمومی نمود پیدا کرد؛ بنابراین حفظ قرآن هم باید به همین ترتیب پیش برود.

بحرالعلوم درباره برنامه‌های پیش‌رو اعلام کرد: تلاش می‌کنیم در آبان‌ماه ستاد حفظ را تشکیل دهیم. مهم‌ترین پیش‌دستوری که در آن به تصویب خواهد رسید، تقسیم‌کار بازنگری‌شده در ستاد حفظ برای دستگاه‌های اجرایی کشور است؛ آخرین بار این تقسیم‌کار سال ۹۸ ابلاغ شده که برخی موارد آن دیگر موضوعیت ندارند، برخی انجام شده و برخی کار‌های جدید نیز باید به آن توجه شود. مکاتباتی را با دستگاه‌ها داشتیم و در جلسه آینده این موارد به تصویب خواهد رسید.

وی درباره فعالیت‌های مردمی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های مردمی حفظ قرآن به‌طور جدی پیگیری می‌شود. اتحادیه تشکل‌های قرآنی مردمی اخیرا انتخابات داشته و هیئت‌مدیره جدیدی با رویکرد تعاملی حضور دارد. فعالیت‌های مردمی در حوزه حفظ باید در حوزه اجرا، طراحی و پشتیبانی تقویت شود. ما باید به سمت مردم برویم؛ همان الگویی که در هیئات مذهبی داریم.

دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن با اشاره به پویش «سوره فتح» اظهار داشت: بیش از ۳۰ هزار نفر در این پویش شرکت کردند که همچنان تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد.

وی توضیح داد: آزمون سراسری حفظ قرآن که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی شده، ۲۸ آبان‌ماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

بحرالعلوم با تاکید بر اهمیت حفظ موضوعی، گفت: برای این موضوع مصوبه داشتیم و در جلسه گذشته طراحی‌هایی انجام شد؛ به‌زودی مدلی مصوب برای هماهنگی و ارزیابی حفظ موضوعی کشور خواهیم داشت.