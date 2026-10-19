حسن نوروزی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در گفتگو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، گفت: ساعت ۲۴ امشب آخرین مهلت ثبت نام برای افزایش مبلغ کالابرگ است و افرادی که درخواست خود را تا پایان امروز، دوشنبه ۲۷ مهر، ثبت کنند، افزایش مبلغ کالابرگ را در همین ماه دریافت خواهند کرد.

نوروزی درباره افرادی که پیامک مجاز بودن برای ثبت درخواست افزایش کالابرگ را دریافت کرده‌اند، اما به هر دلیل موفق به ثبت درخواست نشده‌اند، گفت: این افراد در آبان‌ماه فرصت خواهند داشت درخواست خود را ثبت کنند و مشمول افزایش مبلغ کالابرگ شوند.

وی در ادامه درباره افرادی که هنوز پیامک ثبت درخواست افزایش کالابرگ برای آنها ارسال نشده است، اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح، افرادی که مستحق دریافت مبلغ افزایش‌یافته کالابرگ تشخیص داده شوند نیز در زمره مشمولان این افزایش قرار خواهند گرفت.