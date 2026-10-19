تصویب ۲۳طرح سرمایهگذاری در کارگروه امور زیربنایی آذربایجان غربی
۲۳ طرح سرمایهگذاری در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست آذربایجان غربی به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی استان، در این جلسه که در سالن جلسات استانداری آذربایجان غربی برگزار شد، اظهار کرد: این طرحها در حوزههای کشاورزی، صنعتی و خدماتی مطرح و پس از بررسی، به تصویب اعضای کارگروه امور زیربنایی استان رسید.
وی ادامه داد: در این جلسه، ۲ طرح نیز برای بررسی مجدد به جلسه بعدی این کارگروه موکول شد.