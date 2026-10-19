

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس کمیته غواصی هیئت نجات غریق و غواصی استان همدان با اشاره به اینکه در آب‌های عمیق احتمال بروز حادثه برای برخی از غواصان وجود دارد، گفت: در این وضعیت، گروه غواصان امداد و نجات، مصدوم را به روی آب شناور می‌کنند، و پس از بررسی علائم حیاتی، اقدامات ایمنی را انجام و فرد حادثه دیده را به فوریت‌های پزشکی تحویل می‌دهند.

محمد ابراهیم صدری افزود: این عملیات امداد و نجات با فعالیت ۲۶ غواص و با همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان همدان اجرا شد.

وی همچنین از عضویت ۳ هزار و ۲۰۰ غواص آموزش دیده و ۲۵ مدرس بین المللی در کمیته غواصی استان خبر داد و گفت: ۲۰ درصد غواصان استان دوره‌های حرفه‌ای و تکمیلی را سپری کرده و جذب رشته‌های شغلی مرتبط با غواصی شده‌اند.